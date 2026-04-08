Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erbakan, ateşkesin geçici olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve D-8 üyesi Pakistan'ı takdir etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin "İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, ABD ile İran'ın geçici ateşkes anlaşmasına varmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte küresel Siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz, ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır. Ateşkes için büyük emek veren D-8 üyesi Pakistan'ı da tebrik ediyor, savaşın bir an önce gerçekten bitmesini diliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı'nı ele geçiremeyenler, bir gün D-8 ülkeleri birlikte hareket ettiğinde, İsrail için savaşmayı akıllarından bile geçiremeyecekler."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

