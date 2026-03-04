Fatih Erbakan: "Abd Büyükelçisi Derhal Dışişleri'ne Çağrılmalı ve Resmî Nota Verilmelidir"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 'İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler' şeklindeki ifadeleri açık bir saygısızlıktır. Bu sözler asla kabul edilemez. İktidar bu hakaret karşısında sessiz kalmamalıdır. ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri'ne çağrılmalı ve resmi nota verilmelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, "ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 'İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler' şeklindeki ifadeleri açık bir saygısızlıktır. Bu sözler asla kabul edilemez. İktidar bu hakaret karşısında sessiz kalmamalıdır. ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri'ne çağrılmalı ve resmi nota verilmelidir. Bir kez olsun net bir duruş sergileyin: Kudret ve kuvvet sahibi Amerika değil, Cenab-ı Hak'tır! Korkmayın. Bu millet, Peygamberine uzanan dile karşı atılacak her onurlu adımın arkasında duracaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA