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Fatih Eminönü'nde yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçarken kaza kameraya yansıdı

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Fatih Eminönü'nde yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçarken kaza kameraya yansıdı
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Fatih Eminönü'nde dün saat 22.10 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışığın yanmasının ardından hareket eden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi ayağa kalkıp sürücüye tepki gösterirken, sürücü kaçtı ve olay araç içi kameraya yansıdı.

FATİH'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışığın yanmasının ardından hareket eden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi, ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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