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Fatih Camisi'nde Kedilere İşkence Davası

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İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak götüren ve kaldığı iş yerinde çok sayıda ölü kedi bulunan Fatih Mehmet Öztürk'ün yargılandığı davada mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak götüren ve kaldığı iş yerinde çok sayıda ölü kedi bulunan Fatih Mehmet Öztürk'ün yargılandığı davada mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Fatih Mehmet Öztürk ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada "tanık" olarak dinlenilen Mehmet Türkan, sanığın iş yerinde bulunan kovalarını ücret karşılığında taşıdığını belirtti.

Kovaları sanığın iş yerinin çatı katına taşıdığı bir gün, tuhaf koku aldığını belirten Türkan, "Sanık bana çöpe atmam için ağzı bağlı siyah poşet verdi, poşet ağırdı ben de poşeti atmadan önce açıp baktığımda kedi ölülerini gördüm." dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Öztürk, iş yerinde kanalizasyon borusu patladığını öne sürerek, poşetin içindekilerin kedi ölüsü değil, balçık olduğunu iddia etti.

Tanık Cenk Eker de sanığın iş yeri komşusu olduğunu anlatarak, kedilere, "Senin gözünü çıkaracağım, öldüreceğim, katledeceğim" şeklinde bağıran sanıkla ilgili 2 kez ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının ve cezai ehliyetinin yerinde olmadığına ilişkin raporun dosyaya girdiğini belirterek, sanığın cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve HAYKADER'in davaya katılma taleplerini, "doğrudan suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 31 Ekim'de Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kediyi sırt çantasına koyarak götürdüğünün tespit edildiği belirtiliyor.

Sanığın iş yerinde 13 Kasım'da yapılan incelemede çöplerin arasında ölü kedilerin bulunduğu anlatılan iddianamede, Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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