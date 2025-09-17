Fatih Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

FATİH Belediyesi, ilçede depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Belediye başkanlık binasının giriş katında kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara başvuru sürecinden devlet desteklerine kadar birçok konuda rehberlik ediyor.

Fatih Belediyesi, 'Depreme dirençli ve daha güvenli bir Fatih' hedefiyle dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, vatandaşların sürece daha kolay dahil olabilmesi için bir rehberlik merkezi olarak hizmet veriyor. Evlerini yenilemek isteyenler, başvuru için gerekli belgelerden, proje yürütülen bölgelere; kira ve taşınma yardımlarından kredi desteklerine kadar pek çok konuda detaylı bilgi alabiliyor.

'GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kentsel dönüşümün yalnızca fiziki bir yenilenme değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak bir güvenlik ve sorumluluk meselesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Depreme dirençli ve güvenli yapılar inşa etmek, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Fatih'in tarihi dokusunu koruyarak, modern ve sağlam yapılarla geleceğe hazırlanıyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte, şeffaf, güvenilir ve adım adım ilerleterek yürütmeye devam edeceğiz."

Belediye tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelen vatandaşların en sık yönelttiği sorular, sürece nasıl dahil olunacağına dair belgelerden başlıyor. Hangi mahallelerde ve yapılarda dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanında, devletin sağladığı kira yardımları, kredi imkanları ve taşınma destekleri de vatandaşların yoğun olarak bilgi aldığı konuların başında geliyor. Ofiste görev yapan uzman ekipler ise tüm bu başlıklarda rehberlik ederek sürecin hem anlaşılır hem de güven verici bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

" Fatih Belediyesi'nin hedefi yalnızca binaları yenilemek değil; daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları inşa etmek. Tarihi mirası geleceğe taşırken, çağın ihtiyaçlarına uygun ve depreme dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalar aralıksız sürüyor."