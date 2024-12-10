Fatih Balat'ta Metruk Binada Kısmi Çökme
Fatih Balat'taki metruk bir iki katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, güvenlik önlemleri alındı.
Fatih Balat'taki iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Nakkaş Haydar Sokak'ta bulunan metruk durumdaki iki katlı binada kısmi çökme oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.