Fatih Altaylı'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.

YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun?"

Esas hakkında mütalaaya karşı savunmasını yapan Altaylı de, şunları söyledi:

"Gazeteci arkadaşlara, benim yayından sonra tehdit gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın programında bir değişiklik olmuş mu diye sordum. Programlarda en ufak bir değişiklik olmamış. Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı'na haksızlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nın benim konuşmamda kokacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım. Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak hakszılığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.

