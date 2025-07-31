Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına Tehditten Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOUTUBE'da yaptığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf etmesi nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

YOUTUBE'da yaptığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf etmesi nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle hazırlanan iddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Altaylı, 3 Ekim 2025 tarihinde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 No'lu duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ölmeden katilinin adını verdi: Bağırsakları dışına çıkmıştı

Can çekişirken katilinin adını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.