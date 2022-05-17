Fas'tan İspanya'ya geçişler başladı - Haberler

Fas'tan İspanya'ya geçişler başladı
AA - Jalal Morchidi - Güncel
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Sınırdan detay görüntüler Araç geçişlerinden detaylar Geçiş yapan vatandaşlardan detaylar FAS - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin sona ermesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra sınır kapıları yeniden açıldı.
Sınırdan detay görüntüler
Araç geçişlerinden detaylar
Geçiş yapan vatandaşlardan detaylar FAS - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin sona ermesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra sınır kapıları yeniden açıldı. Kapıların açılmasının ardından Fas topraklarındaki İspanya'nın Ceuta kentine geçişler başladı.
AA / Jalal Morchidi - Güncel