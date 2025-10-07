Fas'taki 'Z Kuşağı 212 Hareketi' Gösterileri Askıya Aldı

Fas'ta son 10 gün boyunca eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin reform talebiyle gösteriler düzenleyen "Z Kuşağı 212 Hareketi", gösterilerini perşembeye dek askıya aldığını duyurdu.

Hareket, sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamada, "protesto eylemlerinin perşembe gününe kadar geçici olarak durdurulduğunu" belirtti.

Açıklamada, kararın "gösterilere katılanların çoğunluğunun mutabakatı ve mevcut durumun dikkatle değerlendirilmesinin ardından, perşembe günü daha etkili bir şekilde yeniden organize olabilmek amacıyla" alındığı ifade edildi.

Hareket, cuma günü yapılacak parlamentonun açılış oturumu ve Kral VI. Muhammed'in geleneksel konuşması öncesinde yeniden sokaklara dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Fas hükümeti, son günlerde yaptığı açıklamalarda, gençlerin taleplerini dinlemeye ve diyalog kurmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.