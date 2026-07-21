Haberler

Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınında 1850 hektar alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta 2024'ün başından 20 Temmuz'a kadar çıkan 310 orman yangınında 1850 hektar alan zarar gördü. Yangın sayısı geçen yıla göre %32 artsa da yanan alan %30 azaldı; erken tespit ve müdahale sistemi etkili oldu.

Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınından 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansından yapılan yazılı açıklamada, yıl başından bu yana ülkede meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ocak-20 Temmuz tarihleri arasında ülkede 310 orman yangınının meydana geldiği ve bu yangınlarda 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınlarının sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artmasına rağmen yanan alanın yaklaşık yüzde 30 azalarak 2660 hektardan 1850 hektara gerilediği kaydedildi.

Bu düşüşün, ilgili kurumlar tarafından yürütülen önleme ve müdahale sisteminin etkinliğini ortaya koyduğu, yangınların büyük bölümünün erken tespit, hızlı ihbar ve koordineli saha müdahalesi sayesinde başlangıç aşamasında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ajans, 13-19 Temmuz döneminde ülke genelinde çıkan 20 orman yangınında ise toplam 670 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Yapılan paylaşıma tepki yağıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

CHP'de peş peşe istifalar! Aralarında belediye başkanı da var
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki

Cumhurbaşkanlığın bile radarına girdi! Sözde fenomene sert tepki