Fas'ta "Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu" düzenlendi

Fas'ta 18. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu düzenlendi.

Fas merkezli El-Multega Vakfı tarafından Vecde kenti yakınlarındaki Meddağ beldesinde 6 gün süren sempozyuma, İslam ülkelerinden gelen akademisyen, uzman ve mutasavvıflar ile farklı alanlardaki sanatçılar katıldı.

Bu yılki teması "Tasavvuf: Dünya vatandaşlığı için dini ve milli değerler" olan sempozyumda, akademik alanda yapılan sunumların yanı sıra atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Türkiye'den gelen ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in düzenlediği atölyede, katılımcılar ebru sanatını deneyimledi.

Sempozyum kapanış programının konuşmacıları arasında yer alan Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Türkiye'de ve Fas'ta yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, sözlerine başladı.

Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerini anlatan Ermumcu, ayrıca mutasavvıf bir şair olan Yunus Emre'ye değindi.

Mevlid-i Nebi programı

Sempozyum kapsamında Mevlid-i Nebi programı da gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Marakeş depreminde hayatını kaybedenler anılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde Hz. Muhammed'e (SAV) yazılan kasideler okundu, tasavvuf ilahileri eşliğinde zikirler çekildi.