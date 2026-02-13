Faslı genç, sel felaketinin vurduğu bölgede jet ski aracıyla birçok aileyi kurtardı

Faslı Süfyan Ahizun, ocak ayının son günlerinde ülkesinde selin vurduğu bölgelerde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına "jet ski" aracıyla katılarak birçok aileyi kurtardı.

Fas'ta 28 Ocak'tan beri, kuzeybatıdaki Laraş, Sidi Kasım, Sidi Süleyman, Kenitra ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde yoğun yağışlar sonrası sel felaketleri yaşandı.

Yağışlar Vadi el-Mahazin Barajı başta olmak üzere birçok baraj ve nehirde su seviyesinin yükselmesine yol açarak hem şehirlerin su altında kalması tehlikesi oluşturdu hem de tarımsal alanlara zarar verdi.

Bu durum, Kasr el-Kebir vilayeti için tehdit oluşturdu. Devam eden yağışlar ile mevcut kanalizasyon ve su şebekelerinin kapasitesini aşan seller nedeniyle istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için Faslı yetkililer, bölge sakinlerini tahliye etme kararı aldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına silahlı kuvvetlerin yanı sıra polis teşkilatı, sivil savunma birimleri ve yerel yönetimler katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca askeri araç ve helikopterlerin yanı sıra hızlı botlar ve insansız hava araçları kullanıldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde selin vurduğu 4 bölgeden, 28 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde 154 binden fazla insanın tahliye edildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları için jet ski aracını 150 kilometre uzaktan getirdi

Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarına katılan 29 yaşındaki Süfyan Ahizun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Kasr el-Kebir vilayetinden yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Kenitra kentinden insanları kurtarmak için yola çıktığını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen bölgenin merkezinde yer alan Dar el-Kidar beldesindeki ailelerle iletişime geçtikten sonra jet ski ile yola çıktığını anlatan Ahizun, Dar el-Kidar beldesinden çok sayıdaki aileyi kurtardığını belirtti.

Buradaki kurtarma çalışmasından sonra birçok yerden kendisiyle iletişime geçenlerin olduğunu aktaran Ahizun, insanların sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştığını ifade etti.

"Sel felaketinin vurduğu bölgede mahsur kalmış bir köye ulaşmayı başardım, yerel makamlar da köydeki insanlar için harekete geçti." diyen Süfyan Ahizun, bölgede mahsur bazı küçükbaş hayvanlara da jet ski ile ulaşabildiğini ve kurtardıklarını anlattı."

Kurtarma çalışmalarının pek de kolay olmadığına dikkati çeken Ahizun, sel felaketinin vurduğu bölgelerdeki şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle tehlikeli durumlar yaşadığını ve ayağından yaralandığını kaydetti.

Genç yardım gönüllüsü Ahizun, "Jet ski ile kurtarma çalışmalarında birçok tehlikeli sürprizle karşılaşabiliyorsun. Çünkü su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Fırtına sebebiyle bazı vakalara müdahale etme imkanı olmadı. Başkalarını kurtarmaya çalışırken hayatını tehlikeye atamazsın." ifadelerini kullandı.

Yaralandığı halde gönüllü çalışmaya devam ettiğini tekrarlayan Süfyan Ahizun, hala sosyal medya üzerinden kendisine ulaşanların yardımına koşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.