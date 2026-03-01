Haberler

Fas'ın güney kıyılarında Panama bayraklı bir ticari gemi battı

Güncelleme:
Fas Ulaştırma Bakanlığı, Batı Sahra'daki Layun kenti kıyılarında bir Panama bayraklı ticari geminin battığını açıkladı. Olayda gemideki yabancı mürettebat kurtarıldı ve geminin çimento malzemesi taşıdığı bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Fas Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batı Sahra bölgesindeki Layun kenti kıyılarında Panama bayraklı bir ticari geminin battığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin dün Layun limanına doğru yol alırken su aldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Batmadan önce gemideki tamamı yabancı mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Geminin çimento üretiminde kullanılan malzeme taşıdığı kaydedildi.

Olayın nedenlerini araştırmak adına soruşturma başlatılması için bakanlığın ilgili makamlarla koordinasyon halinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
Haberler.com
