Fas'ta, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin serbest kalması talebiyle gösteri düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu aktivistlerin serbest kalması talebiyle gösteri düzenledi.

Meclis binasının önünde toplanan Faslılar, Filistin'e desteklerini gösteren ve İsrail'le normalleşme karşıtı ifadeler içeren pankartlar taşıdı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak tekneleri ve aktivistleri alıkoymasını "korsanlık eylemi" olarak nitelendiren göstericiler, Faslı 10 aktivistin de aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin serbest kalması talebinde bulundu.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Üyesi Aziz Hennavi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail, Küresel Sumud Filosu'na yönelik korsanlığıyla işlediği suçlara bir yenisini eklemiş oldu. İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda Faslı vatandaşları da kaçırmış durumda. Uluslararası sularda, silah veya patlayıcı taşımayan sivil aktivistlere karşı gerçekleştirilen bir deniz korsanlığından söz ediyoruz."

Hennavi, Fas hükümetinin de İsrail tarafından alıkonulan vatandaşları için acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.