Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2) - Haberler

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Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2)

AA - Amyay Abdelmajid - Güncel
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Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2)

Fas'ın en yüksek dini heyeti Yüksek İlim Meclisi Üyesi Mustafa Bin Hamza, ramazanın gelmesiyle ülkesinde başta Kur'an-ı Kerim'e ve ilme verilen önemin arttığını, insanların daha çok yardımda bulunduğunu ve ekonominin de canlandığını söyledi.

Fas'ın en yüksek dini heyeti Yüksek İlim Meclisi Üyesi Mustafa Bin Hamza, ramazanın gelmesiyle ülkesinde başta Kur'an-ı Kerim'e ve ilme verilen önemin arttığını, insanların daha çok yardımda bulunduğunu ve ekonominin de canlandığını söyledi.

Bin Hamza, ramazanın Fas'ta nasıl karşılandığını, halkın İslami ilimlere ilgisi ve yardımlaşmaya etkisini AA muhabirine anlattı.

Faslı alim, mübarek ayın Müslümanlar için önemine ilişkin, "Ramazan, en çok öne çıkan ibadetlerinden olsa da, sadece oruç ayı değil aynı zamanda ilim ayıdır. Bu ay içinde Müslümanlar en büyük hediyeleri olan Kuran-ı Kerim'e nail oldu." dedi.

Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2)

Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2)

Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor (2)

AA / Amyay Abdelmajid - Güncel

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