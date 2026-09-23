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Fas'ta halk, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi için sandık başına gitti

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Fas'ta parlamentonun alt kanadı 395 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy verme işlemi başladı. Seçimlere 15 milyon 801 bin 162 kayıtlı seçmen ve 28 siyasi parti katılıyor; hükümet kurmak için Meclis'te 198 milletvekili desteği gerekiyor.

Fas'ta parlamento üyelerini belirleyecek genel seçimler için halk sandık başına gitmeye başladı.

Fas halkı, parlamentonun alt kanadı olan 395 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Resmi verilere göre, 15 milyon 801 bin 162 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere 28 siyasi parti katılıyor. Seçimlerde 2 bin 658'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 288 aday yarışıyor.

Fas'ta gelecek beş yıl görev yapacak hükümetin kurulabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde 198 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Büyük şehirlerde seçim rekabetinin daha yoğun olması bekleniyor. Ülkenin en büyük şehri Kazablanka, Meclise 57 milletvekili göndermesi sebebiyle öne çıkan seçim bölgelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kazablanka'nın yanı sıra başkent Rabat ile Fes, Meknes, Marakeş, Tanca ve Agadir de seçim sonuçlarına yön verecek bölgeler arasında bulunuyor.

Fas'ta son olarak 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: AA
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