Fas'ta Gazze İçin Büyük Gösteri: Soykırımın Sona Erdirilmesi Talebi

Fas'ta Gazze İçin Büyük Gösteri: Soykırımın Sona Erdirilmesi Talebi
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Fas'ta düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara karşı sesini yükseltti. Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına destek çağrısı yapıldı.

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20 aydır sürdürdüğü soykırımın sona erdirilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine Agadir, Meknes, Kenitra ve Ucda kentlerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

"Bayramımız Filistinli" inisiyatifi kapsamında "Gazze ve Mescid-i Aksa'yı unutmayacağız" sloganıyla gerçekleştirilen gösterilerde, Mescid-i Aksa fotoğrafları taşındı.

Göstericiler, Filistin davasının desteklenmesine devam edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizin büyüklüğü göz önüne alınarak yardım gönderilmesi çağrısı yaptı.

Daha sonra göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan ve yardımların Gazze'ye girmesine izin verilmesini talep eden sloganlar attı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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