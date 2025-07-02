Fas'ta DEAŞ Üyesi 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Fas İç Güvenlik Genel Müdürlüğü, DEAŞ bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Rabat ve kuzeydeki şehirlerde düzenlendi. Zanlıların sabotaj eylemleri planladığı belirtilirken, bir kadının da terörist planı hazırlamakta olduğu tespit edildi.

Fas'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fas İç Güvenlik Genel Müdürlüğüne (DGST) bağlı Adli Soruşturmalar Merkez Bürosundan (BCIJ) yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat ve ülkenin kuzeyinde 3 ayrı "önleyici güvenlik operasyonu" düzenlendi.

Söz konusu operasyonda Tetvan ile Şafşavan arasında faaliyet gösteren ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı 4 kişilik bir hücrenin çökertildiği aktarılan açıklamada, yaşları 20 ila 27 arasında değişen hücre üyelerinin "sabotaj eylemleri planladığı ve örgütün yıkıcı gündemiyle uyumlu şekilde Fas'ın istikrarını hedef aldığı" ifade edildi.

İstihbarat kaynaklarına göre, zanlıların Tetvan'daki dağlık bölgede patlayıcı madde üretimi için denemelere başladığı tespit edildi.

BCIJ, 28 Haziran Cuma günü de Rabat'ta yürütülen diğer bir operasyonda ise 21 yaşındaki bir kadın şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Zanlının DEAŞ'a bağlı olduğu ve "kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden bir terör planı" hazırladığı kaydedildi.

Sağlanan istihbaratın Fransız istihbarat birimleriyle koordineli olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen operasyonda, kadın şüphelinin kimliği belirlenerek, planlarının uygulama aşamasına geçmeden engellendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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