Fas'ta DEAŞ bağlantılı hücreye operasyonda 7 şehirde 10 kişi gözaltına alındı

Fas güvenlik makamları, Afrika'nın Sahel bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'la ilişkili bir hücreyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 7 şehirde 10 kişinin gözaltına alındığını ve "terör planlarının" engellendiğini açıkladı.

Fas İç Güvenlik Genel Müdürlüğüne (DGST) bağlı Adli Soruşturmalar Merkez Bürosundan (BCIJ) yapılan açıklamada, "kamu düzenini, can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmayı amaçlayan terör planlarının engellendiği" belirtildi.

Açıklamada, Sahel bölgesindeki DEAŞ unsurlarından destek ve yönlendirme aldıklarından şüphelenilen 10 kişinin 7 şehirde gözaltına alındığı bildirildi.

DGST'ye bağlı özel kuvvetlerin Agadir, Tarudant, Tetuan, El-Hacib, El-Fakih Bin Salih, Kazablanka ve Safi şehirlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlediği aktarılan açıklamada, daha önceden terör cezası almış bir kişinin ve reşit olmayan bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin yurt dışından talimat aldıkları ve bu talimatla Fas'ta kaldıkları vurgulanırken, şüphelilerin patlayıcı cihazla hassas noktalara terör saldırısı düzenleyeceklerine dair delillerin bulunduğu ifade edildi.

BCIJ, 28 Haziran günü, Rabat'ta yürütülen diğer bir operasyonda ise 21 yaşındaki bir kadın şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Zanlının DEAŞ'a bağlı olduğu ve "kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden bir terör planı" hazırladığı kaydedilmişti.

Fas'ta 2 Temmuz'da da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Rabat ve ülkenin kuzeyinde 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.