Fas'ta Binlerce Kişi Filistin İçin Dayanışma Gösterisi Düzenledi

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını kınadı.

Faslı sivil toplum kuruluşu Filistin İçin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, başkent Rabat'taki Postane Meydanı'ndan hareket ederek parlamento binasına doğru yürüdü.

İnsan hakları aktivistleri, aydınlar, akademisyenler ve siyasetçilerin de katıldığı gösteride Filistin'deki sivillerin korunması ve İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etme projelerini uygulamasının engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Gösteri sırasında "Halk Filistin'i özgürleştirmek istiyor", "Hepimiz, 'Yaşasın Filistin' diyoruz" ve "Fas'tan Gururlu Filistin'e Selamlar" gibi sloganlar atan katılımcılar, uluslararası toplumun "İsrail'i durduramamasını" eleştirdi.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.