Fas'ta bayram namazı kılındı Fas'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için cami ve meydanları doldurdu. Fas'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için cami ve meydanları doldurdu. Kurban Bayramı'nın birinci gününün idrak edildiği Fas'ta halk, sabah saatlerinden itibaren namaz kılınacak meydanlara ve büyük camilere akın etti. Kadın ve çocukların da yoğun katılım gösterdiği namaza Faslılar, geleneksel kıyafetleriyle geldi. Ülke genelindeki camilerde okunan hutbelerde Kurban Bayramı'nın fazileti ve iyiliğin yayılmasının öneminden bahsedildi. AA / Khalid Mejdoup - Güncel Kurban Bayramı Fas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fas'ta bayram namazı kılındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.