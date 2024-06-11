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Fas'ta Avukatlar İsrail'e Karşı Yürüdü

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Fas'ta avukatlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılara karşı uluslararası yargı organlarının aldığı kararlara destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Faslı avukatlar, İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğünü vurguladı.

Fas'ta avukatlar, uluslararası yargı organlarının, 8 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felakete neden olan İsrail'e karşı aldığı kararlara destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Baroların çağrısıyla başkent Rabat'ın yanı sıra El-Cedide, Kazablanka, Beni Mellal, Meknes ve Fez şehirlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce avukat cübbeleriyle katıldı.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı şekilde hareket etmesini protesto eden Faslı avukatlar, İsrail'in Gazze'de bir "soykırım" yürüttüğünü vurguladı.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti.

İsrail ordusu, UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta ve güney bölgelerinde kara saldırılarını genişletmeye devam ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han da 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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