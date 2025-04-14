Fas'ta Avukatlar, Filistin İçin Gazze Protestosu Düzenledi

Fas'ta avukatlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Fas'ın güneybatısındaki Marakeş kentinde düzenlenen eylem, Marakeş Genç Avukatlar Birliği, Adalet için Demokrasi Birliği ve Filistin'i Destekleyen Avukatlar Koordinasyonu gibi pek çok sivil toplum örgütünün çağrıları üzerine gerçekleşti.

Gösteriye cübbeleriyle katılan avukatlar, Filistin bayrağı taşıdı, Filistin meselesini destekleyen ve Gazze'ye saldırıları kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine ilişkin planları kabul etmediklerini ve Filistin halkına desteğe devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Faslı avukatlar ayrıca Gazze'deki Filistin halkına ve Kudüs'e verdikleri desteğe ilişkin pankartlar taşıdı.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gün aşırı gösteriler düzenleniyor.