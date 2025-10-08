Fas'ta Aksa Tufanı'nın 2. Yılı İçin Gösteri Düzenlendi

Fas'ta çok sayıda kişi " Aksa Tufanı'nın" 2. yılını anmak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısıyla Tetuan şehrinde düzenlenen gösteriye katılan çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye 2 yıldır sürdürdüğü soykırımın sona ermesini istedi.

İnsani yardım taşıyan ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerle de dayanışma gösteren Faslılar, İsrail'in soykırımı karşısında uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.

Filistin direnişine desteklerini ifade eden göstericiler, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonunun 2. yılını andı.

İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği ve aktivistlerini alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan 2 Faslı aktivist hala İsrail'de gözaltında tutuluyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.