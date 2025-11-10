Fas Kralı, Batı Sahra için Özerklik Girişiminin Güncellenmesini İstedi

Fas Kralı 6. Muhammed, parlamentoda temsil edilen siyasi partilere, Batı Sahra bölgesine ilişkin hazırlanan özerklik girişiminin güncellenmesi ve ayrıntılandırılmasına yönelik önerilerini sunmaları çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, çağrı, Kral 6. Muhammed'in danışmanları Tayyib Fassi Fihri, Ömer Azziman ve Fuad Ali el-Himma'nın başkanlığında başkent Rabat'ta düzenlenen toplantıda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Abdülvafi Laftit ile Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasır Burita da katıldı.

Kral 6. Muhammed'in " Fas'ın egemenliği çerçevesinde özerklik girişiminin yenilenmesi" yönündeki talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, siyasi parti liderlerinden bu sürece ilişkin vizyon ve önerilerini yazılı olarak sunmaları istendi.

Siyasi parti liderleri de Kral'ın Batı Sahra'nın Fas'a aidiyetini pekiştirmeye yönelik çabalarına destek verdiklerini belirterek, özerklik planına ilişkin muhtıralarını en kısa sürede sunacaklarını taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçen ayın sonunda Batı Sahra'da Fas'ın özerklik girişimini destekleyen ve BM Misyonu'nun (MINURSO) görev süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzatan kararı kabul etmişti.