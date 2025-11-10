Haberler

Fas Kralı, Batı Sahra için Özerklik Girişiminin Güncellenmesini İstedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas Kralı 6. Muhammed, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerden Batı Sahra bölgesine yönelik özerklik girişiminin güncellenmesi ve ayrıntılandırılması için öneriler sunmalarını istedi. Bu talep, başkent Rabat'ta düzenlenen toplantıda gündeme geldi.

Fas Kralı 6. Muhammed, parlamentoda temsil edilen siyasi partilere, Batı Sahra bölgesine ilişkin hazırlanan özerklik girişiminin güncellenmesi ve ayrıntılandırılmasına yönelik önerilerini sunmaları çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, çağrı, Kral 6. Muhammed'in danışmanları Tayyib Fassi Fihri, Ömer Azziman ve Fuad Ali el-Himma'nın başkanlığında başkent Rabat'ta düzenlenen toplantıda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Abdülvafi Laftit ile Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasır Burita da katıldı.

Kral 6. Muhammed'in " Fas'ın egemenliği çerçevesinde özerklik girişiminin yenilenmesi" yönündeki talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, siyasi parti liderlerinden bu sürece ilişkin vizyon ve önerilerini yazılı olarak sunmaları istendi.

Siyasi parti liderleri de Kral'ın Batı Sahra'nın Fas'a aidiyetini pekiştirmeye yönelik çabalarına destek verdiklerini belirterek, özerklik planına ilişkin muhtıralarını en kısa sürede sunacaklarını taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçen ayın sonunda Batı Sahra'da Fas'ın özerklik girişimini destekleyen ve BM Misyonu'nun (MINURSO) görev süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzatan kararı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.