Fas'ta 1386 kişinin kraliyet affından yararlandığı bildirildi

Güncelleme:
Fas Kralı 6'ncı Muhammed, bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti. Af, aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişiyi de içeriyor.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed'in af kararından aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de yararlandı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 1386 kişiye kraliyet affı verdi.

Ülkede özel günlerde gelenekselleşen kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler, "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu belgeler, 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

