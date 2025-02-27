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Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu

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Fas Kralı 6. Muhammed, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu. Fas'ta 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.

Kral 6. Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı, Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonunda okundu.

HAYVAN VARLIĞINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLERE YOL AÇIYOR

Kral 6. Muhammed'in mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi. Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Ülke yönetimi olarak üzerlerine düşen sorumluluk gereği ve dini vecibelerin kolaylaştırılması hususundaki yükümlülük doğrultusunda halka bu yıl kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, bu ibadeti Fas halkı adına Kral 6. Muhammed'in yerine getireceği belirtildi.

DAHA ÖNCE 3 DEFA DAHA YAŞANMIŞTI

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi. Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce 3 defa daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.

Fas Kralı
Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Insallah bizim ülkemizdede uygulanir. O zavalli hayvanlar katledilmekten kurtulur.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme641
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Haber YorumlarıYavuz BAHADIR:

Sayın Kralım bizim namazlar falan var onları da bi şaapsan -:) Rabbim akıl fikir versin

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Bizim de kralımız var o da yapabilir ...Bir türlü anlaşılamayan İSLAMİYET .

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme152
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Haber YorumlarıPerwer:

Adam doğruyu söylemiş, cahiller bilmediğiniz konularda yorum yapmayın

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme135
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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

(Sözde)Sorun hayvanın kesilmesi ise neden halk adına sen kesiyorsun, sorun ekonomi ise zaten gücü yetmeyene zorunlu değil bu ibadet. Bu işte bir şey var gibi.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

Allah'ın şerh düştüğü ibadete sen kim olasın da mani olasın? kral olan kendini adamdan sayar olmuş ya ne diyelim. Allah ıslah eylesin.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıTolga H:

Bir ülke kuraklık, kıtlık tehlikesi altındaysa böyle kararlar alınabilir. Yargilamamak lazım. Gun gelir başımıza gelir. Gerci bizdeki cahiller yüzünden biz kesin kıtlık çekeriz o ayrı

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Ne dedi ne dedi.fas halkının yerine kendi kesecekmiş.Etinide kendi afiyetle yer artık.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEren null:

Allah sorar

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kurban şartlar uygun olursa uygulanır..üstelik şart bir durumda söz konusu da yok...

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