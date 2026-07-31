Fas İnsan Hakları Derneğinden, Sebte’deki düzensiz göçte yaşanan can kayıplarına ilişkin soruşturma çağrısı

RABAT (AA) – Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), ülkenin kuzeyindeki Nador kentinden Sebte'ye yönelik son düzensiz göç girişimlerinde yaşanan can kayıplarıyla ilgili soruşturma çağrısında bulundu.

Fas'ın en büyük insan hakları kuruluşlarından AMDH'nin Nador Şubesi tarafından yayımlanan açıklamada, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin insani bir trajediye dönüştüğü belirtilerek, hayatını kaybeden gençlerin ve çocukların yaşam hakkı ile insan onurunun ihlal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, derneğin daha önce Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, yurt dışındaki Faslılardan sorumlu bakanlık ile Nador Valiliğine duruma ilişkin resmi yazılar gönderdiği ancak İspanyol makamlarıyla koordinasyon sağlayan yerel güvenlik birimleri dışında ilgili kurumlardan herhangi bir yanıt alınamadığı kaydedildi.

Denizde boğularak hayatını kaybeden veya kaybolan gençlere ilişkin ailelerden çok sayıda başvuru aldığını belirten dernek, etkili kurumsal koordinasyonun bulunmaması nedeniyle ailelerin yakınlarının akıbetini öğrenemediğini, bunun da psikolojik ve sosyal mağduriyeti derinleştirdiğini vurguladı.

Dernek, bazı cenazelerin kimlik tespiti yapılmadan defnedildiğine ilişkin bilgiler aldıklarını aktararak, bunun ailelerin yakınlarının akıbetini öğrenme hakkını ihlal ettiğini ve uluslararası standartlarla bağdaşmadığını vurguladı.

Açıklamada, Nador ve çevresinde son dönemde yaşanan olayların, gençleri tehlikeli düzensiz göç yollarına iten sosyal ve ekonomik nedenlerin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyduğu belirtilerek, bölgedeki gençlere gerçek kalkınma ve istihdam imkanları sunacak kamu politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

AMDH, Fas makamlarına yaşam hakkının korunması, kayıpların ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin hızla tespit edilmesi için İspanyol makamlarıyla etkin koordinasyon kurulması, ailelerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması ve düzensiz göçün temel nedenlerine yönelik kapsamlı kamu politikalarının uygulanması çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) gitmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar veren İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Fas'tan, Sebte'ye geçmeye çalışan en az 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA