Fas'ta Tayda Ormanı'nda yangın: 120 hektar etkilendi

Fas'ın kuzeyindeki Safru'da bulunan Tayda Ormanı'nda yaklaşık 120 hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Safru Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman Bensude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 120 hektarlık ormanlık alanı etkilediğini söyledi.

Bensude, söndürme çalışmalarına Fas ordusuna bağlı ekiplerin yanı sıra üç "Canadair" tipi amfibi yangın söndürme uçağının katıldığını aktardı.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ifade eden Bensude, ancak geniş ormanlık alanlarda ağaçların zarar gördüğünü kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Fas ordusu, Kraliyet Jandarması, Sivil Savunma, Yardımcı Kuvvetler ile Ulusal Su ve Orman Ajansına bağlı söndürme ekipleri katılırken, yetkililer yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

Tayda Ormanı'ndaki yangın, cumartesi günü yüksek hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle başlamış, alevlerin hızla yayılması söndürme çalışmalarını güçleştirmişti.

Ulusal Su ve Orman Ajansı daha önce yaptığı uyarıda, Fas'ın kuzey ve doğusundaki 9 ilde orman yangını riskinin kırmızı seviyeye ulaştığını duyurmuştu.

Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınında 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA