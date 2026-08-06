Haberler

Fas'ta Tayda Ormanı'nda yangın: 120 hektar etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın kuzeyindeki Safru'da bulunan Tayda Ormanı'nda yaklaşık 120 hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Fas'ın kuzeyindeki Safru'da bulunan Tayda Ormanı'nda yaklaşık 120 hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Safru Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman Bensude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 120 hektarlık ormanlık alanı etkilediğini söyledi.

Bensude, söndürme çalışmalarına Fas ordusuna bağlı ekiplerin yanı sıra üç "Canadair" tipi amfibi yangın söndürme uçağının katıldığını aktardı.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ifade eden Bensude, ancak geniş ormanlık alanlarda ağaçların zarar gördüğünü kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Fas ordusu, Kraliyet Jandarması, Sivil Savunma, Yardımcı Kuvvetler ile Ulusal Su ve Orman Ajansına bağlı söndürme ekipleri katılırken, yetkililer yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

Tayda Ormanı'ndaki yangın, cumartesi günü yüksek hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle başlamış, alevlerin hızla yayılması söndürme çalışmalarını güçleştirmişti.

Ulusal Su ve Orman Ajansı daha önce yaptığı uyarıda, Fas'ın kuzey ve doğusundaki 9 ilde orman yangını riskinin kırmızı seviyeye ulaştığını duyurmuştu.

Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınında 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Tuğçe Güney soruşturmasında "Fuhuş" operasyonu! Çok sayıda tutuklama
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'de korkunç saldırı! Bilanço oldukça ağır
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi: Onu durdurmak kolay değil