Fas medyası: Es-Semara kenti çevresine 3 havan mermisi düştü

Fas'ın Es-Semara kentinin çevresine üç havan mermisi düştü. Saldırının Polisario Cephesi tarafından düzenlendiği iddia ediliyor. Bölgedeki gerginlik, 1975'ten beri devam eden Batı Sahra sorunu etrafında yükseliyor.

Fas'ın Batı Sahra bölgesinde yer alan tarihi Es-Semara kenti çevresine 3 havan mermisinin düştüğü bildirildi.

Fas'ta yerel medyada yer alan haberlerde, Batı Sahra bölgesindeki Es-Semara kenti çevresine patlayıcı havan mermilerinin isabet ettiği belirtildi.

Haberlere göre, havan mermilerinden ikisi Es-Semara'daki yerel cezaevi binasının önüne ve arkasına, üçüncüsü ise kent mezarlığı yakınlarına düştü.

Söz konusu saldırıyı Polisario Cephesi'nin düzenlediği öne sürüldü.

Fas makamları ya da Polisario Cephesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher
