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Fas Eski Başbakanı Benkiran, ABD'yi Gazze Soykırımında Sorumlu Tutuyor

Fas Eski Başbakanı Benkiran, ABD'yi Gazze Soykırımında Sorumlu Tutuyor
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Fas'ın eski Başbakanı Abdulilah Benkiran, partisinin kongresinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımdan ve zorla yerinden etme planından sorumlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fas halkının Filistin davasına desteğinin devam ettiğini vurguladı.

Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Benkiran, PJD'nin yeni yönetimi seçmek için Fas'ın batısındaki Buznika kentinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan kongresinde konuştu.

"ABD, Gazze'de devam eden soykırıma doğrudan dahil olmakta ve zorla yerinden etme planında ısrar etmektedir. Bu nedenle de savaşın doğrudan sorumlusudur." diyen Benkiran, Washington yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin ile ilgili kararları sürekli veto etmesini de eleştirdi.

Fas halkının, Filistin davasına destek konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen Benkiran, Gazze'deki savaşın başından bu yana ülkedeki destek gösterilerinin sürdüğüne işaret etti.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gün aşırı gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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