Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 236 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 236 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin 17-19 Temmuz'da botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 6'sı kadın 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi. Düzensiz göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı. Fas makamları, bu yılın ilk çeyreğinde 14 bin 746 yasadışı göç girişiminin engellendiğini açıklamıştı. Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor. AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.