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Faruk Özlü, Düzce esnafını gezerek projelerini anlattı

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Düzce Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Özlü, esnafla paylaştığı 'Düzce için 100 Proje' kitapçığında şehrin kalkınması ve güzelleşmesi için çalışacaklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, esnafı gezerek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Özlü, İstanbul Caddesi ve Büyük Camii çevresindeki iş yerlerini gezdi.

Yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerin anlatıldığı "Düzce için 100 Proje" kitapçığını esnafla paylaşan Özlü, "Düzce'yi kalkındırmak, bu şehrin güzelliğine güzellik katmak için bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizin can damarı çarşı içinde hizmet veren esnafımızın bizden beklentileri, öncelik sıramızda en üstlerdedir." ifadesini kullandı.

Özlü, talep edilen ne varsa, gerekli her hizmeti vatandaşla buluşturmak için çok çalıştıklarını, Allah'ın izni ve halkın teveccühüyle bundan sonra da çok çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Faruk Özlü Düzce Politika Güncel Haberler

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