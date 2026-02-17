AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan ramazan mesajı

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, bolluk, bereket, manevi huzurun yayıldığı ibadet ve paylaşma ayı olan bir ramazana daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bolluğun, bereketin ve yardımlaşmanın had safhada olduğu bu mübarek ayın tüm İslam alemine huzur getirmesini temenni eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Paylaşma ve toplumsal dayanışma ayı olan ramazan bireysel ibadetin ötesinde toplumsal birlikteliği de içinde barındırdığı önemli bir aydır. İftar sofraları, zekat ve fitre gibi ibadetler, toplumda yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırır. Bu ayda zengin ile fakir arasındaki bağ güçlenir, kardeşlik ve merhamet duyguları pekişir. Bizler de ramazan ayını tüm feyziyle idrak etmek, aynı duyguları, aynı sofrayı paylaşmak amacıyla gerçekleştireceğimiz çeşitli programlarla halkımızla iç içe olmanın gayretinde olacağız. Bu duygularla Filistin başta olmak üzere zulüm ve baskı altında kalan tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Barış ve huzurun tüm İslam alemine yayılmasını temenni ediyorum."