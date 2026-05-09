Faruk Acar’dan Özgür Özel’in Gazeteci Sinan Burhan hakkındaki sözlerine tepki

Faruk Acar, “Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya” Panelinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında gazeteci Sinan Burhan hakkında kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Muhalefetin medya ve gazetecilere yaklaşımını değerlendiren Acar, CHP yönetiminin özellikle AK Parti kadroları ve medya temsilcileriyle kurulan ilişkileri sürekli farklı şekillerde yorumladığını söyledi.

"GAZETECİLERİ HEDEF ALAN BİR YAKLAŞIM"

Özgür Özel’in kullandığı dili eleştiren Acar, “Ekranlarda doğrudan, kabul edilemeyecek bir üslupla gazetecileri hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Memleket meselelerine dair ortaya koydukları bir vizyon yerine, insanları hedef alan ve hakarete varan söylemlerle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan’ın duruşunu desteklediklerini belirten Acar, “Sinan Burhan’ın memleketin yanında duran, ciddi bir duruş sergileyen bir gazeteci olduğunu düşünüyoruz. Kendisine yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz ve yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Acar, siyasi tartışmalarda daha yapıcı ve seviyeli bir dil kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com