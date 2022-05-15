Fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Haberler

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Fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

İsrail, Mescit, İşgal, Aksa, Güncel, Haberler

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