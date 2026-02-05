Haberler

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, sınırı aşarak Gazze Şeridi'ne girdi

Filistin topraklarının gaspedilmesini savunan bir grup fanatik İsrailli, sınırı aşarak Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. İsrail ordusu durumu kontrol altına alarak grubu sorgulanmak üzere polise teslim etti.

Filistin topraklarının gasbedilmesini ve yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan bir grup fanatik İsraillinin, akşam saatlerinde sınırı aşarak Gazze Şeridi'ne girdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin içindeki "askeri tampon bölgede" bir grup İsraillinin tespit edildiği belirtildi.

Askerler tarafından tekrar İsrail tarafına geçirilen grubun sorgulanmak üzere polise teslim edildiği aktarıldı.

Olayın, Gazze'de Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunan Nachalot Derneği mensupları tarafından sınırda düzenledikleri gösteri sırasında yaşandığı kaydedildi.

Yüzlerce fanatik İsraillinin protesto gerçekleştirdiği alan daha sonra ordu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve aşırı sağcılar, zaman zaman Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sürülmesi ve burada Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle sınırda gösteriler düzenliyor.

Nachalot Derneği'nin Kasım 2024'te sınırda yaptığı "Gazze'de yeniden yerleşim planı" adlı geniş çaplı etkinliğe marjinal grupların yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Likud Milletvekilleri Osher Shekalim, Tally Gotliv ve Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot gibi aşırı sağcı siyasetçiler de katılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
