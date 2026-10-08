Haberler

Fairford saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz kefaletle serbest bırakıldı. Gloucestershire'daki üs yakınlarındaki olayla ilgili soruşturma sürerken, bağlantılı diğer 6 kişi kefaletle salıverilmişti.

İngiltere'de ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz kefaletle serbest bırakıldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Gloucestershire'daki hava üssü yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim Salı günü Londra'da gözaltına alınan İngiliz kefaletle serbest bırakıldı.

Olayla bağlantılı gözaltına alınan diğer 6 kişi de kefaletle salıverilmişti.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki üs yakınlarında 27 Eylül'de 3 minibüs, patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle durdurulmuş, üssün yanında bulunan Whelford köyündeki 85 hane tahliye edilmişti.

Bölgede 400 metre çapında güvenlik kordonu oluşturulmuş, üssün girişlerine iş makineleri ve ağır tonajlı araçlar paralel şekilde park etmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken bir İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD ise savaş uçaklarını tahliye etmişti.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi, hava üssüne yönelik terör saldırısı iddialarına ilişkin 22 yaşındaki İngiliz'in de gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı

Görüntüyü izleyenler "Kim bu kadın?" diye sordu! Cevap gecikmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

Türkiye'nin milyarlık gıda devi iflas etti! Bir dönem zirvedeydi
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var