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Fahri Tuna, Keşanlı Başkan Destanı kitabı hakkında bilgi verdi

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Yazar Fahri Tuna, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun hayatıyla ilgili yazdığı 'Keşanlı Başkan Destanı' kitabı ve otobiyografi yazıları hakkında bilgi verdi.

Yazar Fahri Tuna, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun hayatıyla ilgili yazdığı "Keşanlı Başkan Destanı" kitabı ve otobiyografi yazıları hakkında bilgi verdi.

Keşanlı Başkan Destanı biyografisini 2 yılda ortaya koyduğunu anlatan Tuna, "Helvacıoğlu'nun hayatı ayrı bir destan. Ticari hayatı ayrı bir destan, başkan olması ayrı bir destan. Yaşayan iyi bir insan. Bende eski belediyeciyim, müdürlükler yaptım, güzel insanlar tanıdım ama onun gibi iyisini tanımadım." dedi.

Tuna, Keşan'ın önemli bir ilçe olduğunu kaydetti.

Helvacıoğlu'nun profesyonel bir belediye başkanı olduğuna değinen Tuna, 31 Mart'taki seçimlerde Helvacıoğlu'nun önemli bir başarı elde edeceğini kaydetti.

Helvacıoğlu'nun hem Keşan'a hem de Trakya'ya çok şey kattığını dile getiren Tuna, sunumunda Helvacıoğlu ile anılarını aktardı.

Meriç'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Meriç'te aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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