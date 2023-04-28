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FADIL AKGÜNDÜZ'E 2 BİN 504 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fadıl Akgündüz Caprice Gold Bayrampaşa Maldiv Güncel Haberler

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