Fabrikada İş Kazası: İşçi Kablo Sarım Makinesine Kapılarak Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi Gülhan Efe (27), kablo sarım makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ortakçı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Gülhan Efe, henüz bilinmeyen bir nedenle kablo sarım makinesine kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Efe'nin cenazesi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.