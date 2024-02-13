Fabrika İşçisi Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu'nun otopsi işlemleri tamamlandı. Timurcuoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından alınarak Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazına işçinin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Timurcuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor.