Ezineli Yahya Çavuş köyündeki etkinlikte anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş için Ezine'nin Yahya Çavuş köyünde anma etkinliği düzenlendi.

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığınca düzenlenen anma etkinliğinde sportif faaliyetler ve kültürel programlar gerçekleştirildi.

Anma yürüyüşüne ise çevre il ve ilçelerden doğa sporları kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ezineli Yahya Çavuş'un fedakarlık ve cesaretinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla anma programlarının önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini belirtti.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlığın Türk milletinin hafızasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Yahya Çavuş ve silah arkadaşları için dua edilen etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.