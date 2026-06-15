Çanakkale'de bozuk ormanda yangın
Orman Genel Müdürlüğü, Ezine'de otluk alanda çıkan yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, artan sıcaklıklara karşı vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olması istendi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ezine'de otluk alanda meydana gelen yangın, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Artan sıcaklıklar, küçük bir tedbirsizlikle birleştiğinde büyük ve üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olalım; Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" denildi.
Umutcan ÖREN/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı