Çanakkale'de bozuk ormanda yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ezine'de otluk alanda meydana gelen yangın, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Artan sıcaklıklar, küçük bir tedbirsizlikle birleştiğinde büyük ve üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olalım; Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" denildi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı