Ezine'de Lösemili Çocuklar için Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Ezine Kaymakamlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, burada yaptığı konuşmada, lösemili çocuklar için farkındalık yaratabilmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında paneller düzenlediklerini belirten Kaptanoğlu, "Etkinliklerimize katılan herkes lösemili çocuklarımızın yanında olduğunu gösterdi. Tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de çocukların her zaman mutlu ve sağlıklı olduğu bir dünya dilediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hükümet konağı önünden başlayan yürüyüş öğretmenevinde sona erdi.