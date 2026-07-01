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Çanakkale'de eski eşini av tüfeğiyle öldüren kocanın yargılanması sürüyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde eski eşini çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldüren Ferdi A'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde eski eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu bulunan sanık Ferdi A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Eski karı kocanın çocukları Şehrazat U. ve Can Polat A. ile avukatları Sabri Altuğ Başkonuş, Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Funda Aktaş da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ferdi A, "Annemin konuşmasını istiyorum." diyerek annesi Şehri A'nın dinlenilmesini talep etti.

Çocuklar Şehrazat U. ve Can Polat A. ise "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan önce verdiğimiz ifadenin aynen geçerli olmasını talep ediyoruz." diyerek şikayetlerini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferdi A'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

Ezine'de yaşayan Şerife A, 11 Kasım 2025'te eski eşi Ferdi A'nın çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Ferdi A, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mihriban Çoban
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