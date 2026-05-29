Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırsal Dilimli Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda tabancayla yaralanan H.A. yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.