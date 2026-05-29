Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1427 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1427 şişe sahte viski içki, 14 bidon etil alkol, 2 bin 500 sahte viski markalama etiketi, 1300 sahte viski kapağı, 2 bin 732 boş şişe, 5 litre sahte alkol yapımında kullanılan renklendirici ve tatlandırıcı, 2 dolum hortumu, 3 damıtma motoru, 2 arıtma filtresi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.