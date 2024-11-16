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Eyyübiye'de Sağlıksız Üretilen 500 Kova Yoğurt Ele Geçirildi

Eyyübiye'de Sağlıksız Üretilen 500 Kova Yoğurt Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretilen 500 kova yoğurt ele geçirildi ve işletme sahibine 250 bin lira para cezası uygulandı. Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle hijyen kurallarına uymayan bir iş yerinde bu müdahale yapıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sağlıksız koşullarda üretilen 500 kova yoğurt ele geçirildi, işletme sahibine 250 bin lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde sağlıksız ortamda yoğurt üretildiğini belirledi.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 500 kova yoğurt ele geçirildi.

Ele geçirilen yoğurtlar imha edilirken ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri sahibi hakkında 250 bin lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, hijyen şartlarına uymayan ve kaydı bulunmayan bir işletmede yapılan denetimlerde sağlıksız olarak üretilen 500 kova yoğurt ve süt ele geçirildiğini belirterek, "İşletmeye idari para cezası uygulandı. Yasa dışı faaliyetleri engellemek adına denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir. Öncelik halkımızın sağlığı diyoruz, kanuni şartları taşımayan ve insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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